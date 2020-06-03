Музыкальный подарок: военные устроили в Тольятти концерт у дома ветерана
75 лет назад фронтовик участвовал в освобождении Прибалтики от фашистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военнослужащие бригады спецназначения Центрального округа поздравили с 94-летием ветерана Великой Отечественной Ивана Курганова, устроив возле его дома концерт под открытым небом.
Семьдесят пять лет назад он воевал за освобождение Прибалтики, получил тяжелое ранение и был удостоен медали «За отвагу», а после войны фронтовик укреплял оборону страны на заводах ОПК, за что награжден орденом «Знак Почета».
Военный оркестр исполнил для именинника его любимые мелодии «На безымянной высоте», «Синий платочек» и «День Победы».