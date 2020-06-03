Музыкальный подарок: военные устроили в Тольятти концерт у дома ветерана

Военнослужащие бригады спецназначения Центрального округа поздравили с 94-летием ветерана Великой Отечественной Ивана Курганова, устроив возле его дома концерт под открытым небом.

Семьдесят пять лет назад он воевал за освобождение Прибалтики, получил тяжелое ранение и был удостоен медали «За отвагу», а после войны фронтовик укреплял оборону страны на заводах ОПК, за что награжден орденом «Знак Почета».

Военный оркестр исполнил для именинника его любимые мелодии «На безымянной высоте», «Синий платочек» и «День Победы».