Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Тяжелые машины под водой: танковые экипажи ВВО прошли специальную подготовку по вождению боевой техники

Роман Захаров
07:23 30.06.2020
Танкисты перед погружением в воду на тяжелой технике сдали зачеты по легководолазной подготовке с использованием специального противогаза.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Танкисты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, в течение месяца прошли специальный курс подготовки по вождению танков под водой. Всего в рамках подготовительных мероприятий было задействовано свыше 100 экипажей современных танков Т-72Б3 и недавно поступивших «летающих» танков Т-80БВ.

Экипажи перед погружением в воду на тяжелой технике сдали зачеты по легководолазной подготовке с использованием специального противогаза, который позволяет дышать под водой. Эти навыки могут пригодиться военнослужащим  в случае какой-либо экстренной ситуации.

Ориентирование танков при нулевой видимости под водой, при вождении по дну рек и водоемов, осуществлялось с помощью специального бортового устройства, которое показывало отклонение танка от заданной траектории движения. Глубина водных преград составляла от 4 до 5 метров.

Помимо подводного вождения танкисты отработали погрузку и переправу на понтонных паромах,  развернутых специалистами инженерных войск. Для переброски 46 тонных машин использовались понтоны из состава понтонно-мостового парка (ПМП).

Полученные военнослужащими навыки позволят водить боевую технику в подводном положении и быстро преодолевать водные преграды с использованием понтонов, что, в свою очередь, расширит возможности применения танковых подразделений в местности с наличием рек и озер.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.06.2020, 20:05
Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию составила 80%
Дата30.06.2020, 06:45
Летающий «Медведь»: кадры дозаправки ракетоносца Ту-95МС в воздухе
Дата27.06.2020, 21:52
Гол Смолова помог «Сельте» не проиграть «Барселоне»
Дата29.06.2020, 17:38
Атомная подлодка «Князь Владимир» вышла в море для перебазирования
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:45 В стране и мире
В Китае обнаружили новый тип свиного гриппа, способный вызвать пандемию
07:23 Армия
Видео
Тяжелые машины под водой: танковые экипажи ВВО прошли специальную подготовку по вождению боевой техники
07:11 Армия
Видео
Экипажи Ил-38 начали подготовку к Главному Военно-морскому параду: видео
07:02 В стране и мире
Российские ученые создали энергетическую установку для базы на Луне
06:52 В стране и мире
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для автомобилистов
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Рухнул на деревья: жесткая посадка воздушного шара в Новгороде попала на видео
СМИ узнали, какими словами Трамп обзывал Меркель, Макрона и Мэй
Видео
Стерли черту: медведи устроили разрушительную драку на границе России и Китая
«Не до творческих планов»: коллега Петросяна высказался о проблемах юмориста с женой и дочерью
Видео
Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет
Обеспокоил поклонников: Нурмагомедов опубликовал снимок с отцом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.