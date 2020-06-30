Тяжелые машины под водой: танковые экипажи ВВО прошли специальную подготовку по вождению боевой техники

Танкисты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, в течение месяца прошли специальный курс подготовки по вождению танков под водой. Всего в рамках подготовительных мероприятий было задействовано свыше 100 экипажей современных танков Т-72Б3 и недавно поступивших «летающих» танков Т-80БВ.

Экипажи перед погружением в воду на тяжелой технике сдали зачеты по легководолазной подготовке с использованием специального противогаза, который позволяет дышать под водой. Эти навыки могут пригодиться военнослужащим в случае какой-либо экстренной ситуации.

Ориентирование танков при нулевой видимости под водой, при вождении по дну рек и водоемов, осуществлялось с помощью специального бортового устройства, которое показывало отклонение танка от заданной траектории движения. Глубина водных преград составляла от 4 до 5 метров.

Помимо подводного вождения танкисты отработали погрузку и переправу на понтонных паромах, развернутых специалистами инженерных войск. Для переброски 46 тонных машин использовались понтоны из состава понтонно-мостового парка (ПМП).

Полученные военнослужащими навыки позволят водить боевую технику в подводном положении и быстро преодолевать водные преграды с использованием понтонов, что, в свою очередь, расширит возможности применения танковых подразделений в местности с наличием рек и озер.