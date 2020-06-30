Военнослужащие ЮВО проголосовали по поправкам в Конституцию России

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации.



В соединениях и воинских частях округа в голосовании приняло участие более 32 тысяч военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей. Голосование проходило на 21 участке в местах постоянной дислокации на территории Ставрополя, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни, Дагестана и Южной Осетии.

Солдаты, офицеры и гражданский персонал проголосовали на избирательных участках, открывшихся 25 июня. Во время проведения голосования соблюдались все противоэпидемические требования, сообщает пресс-служба округа.

Военнослужащие придерживались социальной дистанции, на территории избирательных участков строго соблюдался масочный режим, использовались все необходимые антисептические средства. Для того чтобы избежать скопления людей в один день, голосование проводится с 25 июня по 1 июля.