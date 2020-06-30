Военные медики в Чите приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Военные медики из мобильного полевого госпиталя, развернутого в Чите приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

Голосование персонала госпиталя проходило с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических правил. В помещение, в котором проводилось голосование запускалось не более двух человек, которые соблюдали социальную дистанцию.

«Проведено голосование по поправкам в Конституцию страны, 100% личного состава приняли участие в голосовании приняло. Несмотря на выполнение важной задачи по лечению больных, к голосованию все подошли ответственно», - уточнила заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части Туяна Смагулова.

Медицинский персонал госпиталя обеспечен масками, перчатками и антисептиком, так же им выдавались одноразовые ручки.

«Проводилась процедура голосования с соблюдением всех требований санитарных норм, личный состав был обеспечен средствами индивидуальной защиты, также выдавались одноразовые ручки», - добавила Смагулова.

Полевой многопрофильный мобильный госпиталь одного из соединений Восточного военного округа (ВВО) в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край. Медицинский персонал госпиталя с седьмого июня 2020 года осуществляет прием и оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

