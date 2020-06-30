Шойгу: Минобороны построит еще два госпиталя в Псковской области к сентябрю
По словам главы ведомства, в настоящее время идут работы по заливке фундаментов.
© Фото: Минобороны РФ
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Минобороны в рамках борьбы с коронавирусом к середине сентября текущего года построит два дополнительных госпиталя в Пскове и Великих Луках.
«По вашему поручению, данному на прошлой неделе, приступили к работе в Пскове, там будет построено два госпиталя - на 200 мест (в Пскове) и в Великих Луках на 100», - отметил Шойгу, выступая с докладом президенту РФ Владимиру Путину.
По словам министра, в настоящее время идут работы по заливке фундаментов.
«Надеюсь, к 15 сентября с учетом большего объема работ завершить строительство и этих госпиталей», - подытожил Шойгу.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин по видеоконференции откроет возведенные Минобороны медцентры в ряде регионов страны.