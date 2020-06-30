Шойгу назвал сроки завершения исследования вакцины от коронавируса

Министерство обороны РФ и Институт имени Н.Ф. Гамалеи в конце июля завершат исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, выступая с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным.

«Продолжается совместно с институтом имени Н.Ф. Гамалеи работа над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции. С 18 июня на базе Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах. До конца июля исследования будут завершены», - сказал Шойгу.

Вакцину от коронавируса ввели двум группам добровольцев. В первую группу вошли 18 человек, они прошли вакцинацию 18 июня. Девяти из них ввели один компонент препарата, остальным - второй компонент.

Второй группе из 20 добровольцев ввели вакцину от коронавируса 23 июня. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Вакцинация прошла по плану, жалоб ни у кого нет. Среди добровольцев есть как военнослужащие, так и гражданские лица.