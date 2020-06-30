Военные строители возвели 1 680 зданий и сооружений за первое полугодие

За первое полугодие текущего года военные строители возвели 1 680 зданий и сооружений, в том числе 20 инфекционных центров для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил 30 июня глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«Силами военно-строительного комплекса в первом полугодии возведено 1 680 зданий и сооружений, в том числе 20 многофункциональных медицинских центров, позволяющих оказывать медицинскую помощь двум тысячам больных коронавирусной инфекцией», - сказал он на селекторном совещании.

Министерство обороны РФ сегодня завершило строительство четырех медцентров для лечения больных с коронавирусной инфекцией и других болезней в Воронеже, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

В середине марта Минобороны по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ президента Владимира Путина приступило к возведению 16 инфекционных центров для больных COVID-19. Их построили в 15 российских регионах.

Меньше чем через полтора месяца были открыты первые восемь медцентров. О постройке оставшихся доложил президенту страны в середине мая министр обороны РФ Сергей Шойгу. Строительство велось очень интенсивно, круглосуточно, в три смены. В работах были задействованы тысячи человек, сотни единиц техники.