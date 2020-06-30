Десятки экипажей со всей России: как проходило прибытие участников «Авиадартс-2020» на аэродром Дягилево

Двадцать пятого июня на аэродроме Дягилево в Рязани с различных авиационных частей ВКС России начался слет экипажей, участвующих во всеармейском российском этапе «Авиадартс-2020». На данный этап состязаний прибыли более 50 экипажей.

Во вторник, 30 июня, под Рязанью стартовал всероссийский этап «Авиадартс-2020». В 2020 году эта часть конкурса пройдет без зрителей из-за сохраняющейся опасности в связи с пандемией коронавируса.

На полигоне, на котором пройдет практическая часть соревнований, в настоящий момент завершена подготовка мишенного поля и объектов инфраструктуры. В частности, для каждого из конкурсантов расставлены персональные мишени, обозначающие технику условного противника, и зачетные зоны, при попадании в которые летный состав получает соответствующие баллы.

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» будет проходить до 11 июля. Для проведения соревнований будут задействованы аэродромы в Рязанской, Калужской и Брянской областях, а также полигон Дубровичи под Рязанью.

В конкурсе принимают участие 160 человек летного состава, 74 единицы авиационной техники: истребители Су-35, Су-30см, МиГ-29, бомбардировщиков Су-24м, Су-34, штурмовиков Су-25, Ил-76, ТУ-22, ударные вертолеты Ми-28н, Ми-24, Ка-52 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Общее количество участников 630 человек.

Победители июньского этапа уже в августе будут представлять Россию на международном этапе «Авиадартс-2020».