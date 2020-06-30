В воронежской Военно-воздушной академии началась летная практика операторов комплексов БПЛА

В ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» началась учебная практика летной подготовки операторов комплексов беспилотной авиации ближнего действия и малой дальности.

Данная летная практика - третий этап практической подготовки специалистов БПЛА, ранее курсанты выполнили нормативы наземной подготовки и тренажи с комплексами беспилотной авиации.

В ходе практики курсанты отработают три летные смены с выполнением практических полетов БЛЛА «Орлан-10». Курсанты отработают учебные задачи в соответствии с курсом летной подготовки: ознакомительный полет, полет по кругу, полет по маршруту, контрольный полет.

Практика проходит под руководством операторов управления БПЛА - инструкторов учебного отряда ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». В ходе наземной подготовки курсанты сдали зачеты на допуск к полетам. Всего за время обучения в академии у специалистов БПЛА пройдет три летные практики, а также войсковая стажировка в Учебном центре беспилотной авиации в Подмосковье.