В Саратовской области стартовал Всеармейский конкурс «Мастера артиллерийского огня - 2020»

В Саратовской области на полигоне Широкий Карамыш состоялось торжественное открытие Всеармейского этапа конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня - 2020».

В соревнованиях принимают участие расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» представляющих Центральный, Западный, Южный, Восточный округа, Северный флот и ВДВ. Победители определятся в трех этапах: «Индивидуальная гонка», «Ночной спринт» и «Гонка взводов».

Военнослужащие посостязаются в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса 2С12А, в поражении целей из пулемета ПКТ, стрельбе из гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74 и отработают нормативы по обнаружению целей и корректировке огня. Водители минометных расчетов продемонстрируют свое мастерство в преодолении различных препятствий, таких как «змейка», колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор на транспортной машине «Урал-43206».

Соревнования пройдут с 30 июня по 5 июля на базе 631-го регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск. В них примут участие более 150 лучших артиллеристов Вооруженных сил России.