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Дальняя авиация ВКС РФ за полгода провела девять воздушных патрулирований

Андрей Аркадьев
12:21 30.06.2020
В строю ДА состоят ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также самолеты-заправщики Ил-78.
Дальняя авиация ВКС РФ за полгода провела девять воздушных патрулирований
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Дальняя авиация Воздушно-космических сил РФ за полгода выполнила девять полетов для воздушного патрулирования, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 20 июня.

«В первом полугодии самолетами дальней авиации выполнено девять полетов на воздушное патрулирование», - сказал глава военного ведомства.

Шойгу добавил, что корабли ВМФ РФ продолжают нести боевую службу в оперативно важных районах Мирового океана.

«В настоящее время в море находится 33 боевых корабля и судна обеспечения, в том числе 22 - в дальней морской зоне», - отметил министр.

На вооружении дальней авиации находятся стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также самолеты-заправщики Ил-78.

Ту-95МС  оснащен модернизированными турбовинтовыми двигателями НК-12МПМ разработки и производства ПАО «Кузнецов» и воздушными винтами АВ-60Т производства НПП «Аэросила». Обновленная силовая установка позволит улучшить летные характеристики и полезную нагрузку стратегического бомбардировщика, дальность его полета и другие параметры.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

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