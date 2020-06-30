Более 770 образцов вооружения поступило в армию в 2020 году
В войска поступило 58 самолетов и вертолетов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей.
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Почти 800 единиц современного вооружения получила Российская армия в этом году, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«С начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолетов и вертолетов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей», - сказал министр.
Он напомнил, что в боевой состав Военно-морского флота приняты ракетная подводная лодка стратегического назначения «Князь Владимир» и два судна обеспечения.