Ракетный удар: «Аллигаторы» и «Терминаторы» уничтожили самолеты «противника» на юге РФ

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» нанесли ракетный удар по мишеням, имитирующим стоящие на аэродроме самолеты условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Во время вылетов летчики поразили при помощи неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения колонну военной техники, группу самолетов на аэродроме и командный пункт условного противника», - говорится в сообщении.

При выполнении боевых стрельб экипажи вертолетов пусками 80-мм неуправляемых авиационных ракет и огнем из 30-мм авиационных пушек поразили свыше 20 различных целей. При этом было израсходовано более 50 ракет и около 1 000 снарядов к авиационной пушке.

Летчики действовали на небольшой высоте. В боевых стрельбах было задействовано более 10 экипажей армейской авиации ЮВО.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Предназначен для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

«Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать их огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.