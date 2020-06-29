Мнение каждого: военные РФ в Киргизии приступили к голосованию по Конституции

Российские военнослужащие, дислоцированные в Киргизской Республике, приступили к голосованию по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Для проведения голосования на объединенной российской военной базе в городе Кант был открыт участок для голосования, на котором военнослужащие, гражданский персонал, а также члены их семей смогут проголосовать по вопросам внесения поправок в основной закон страны.

На участке для голосования в Канте также проголосуют военнослужащие испытательной базы российского военно-морского флота (ВМФ) в Иссык-Кульской области и узла связи в поселке Чалдовар Чуйской области.

Пропуск голосующих на территорию военного городка проводится после прохождения бесконтактного измерения температуры и осмотра дежурным медицинским специалистом. Проход на участок для военнослужащих других воинских частей организован по отдельному маршруту.