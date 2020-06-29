Мотострелки ЦВО испытали модернизированные БПМ-2М в учебном бою: видео

Мотострелки Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили бронетехнику и солдат условного противника в ходе учений в Оренбургской области. В маневрах были задействованы модернизированные машины пехоты БМП-2М.

По замыслу учений, противник при поддержке бронеавтомобилей пытался прорваться к важному военному объекту. Экипажи БМП-2М совершили марш, в ходе которого преодолели противотанковый ров, брод и колейный мост.

После этого мотострелки с ходу развернувшись в боевой порядок, огнем из 30-миллиметровых пушек 2А42 уничтожили бронеобъекты условного противника, а из 7,62-миллиметровых пулеметов подавили его живую силу и легкобронированные автомобили.