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Для любых задач: спецназ ЮВО получил бронеавтомобили и вездеходы

Ян Брацкий
05:16 29.06.2020
Военнослужащие уже прошли обучающий курс и получили допуск к управлению новой техникой. 
Для любых задач: спецназ ЮВО получил бронеавтомобили и вездеходы
© Фото: Минобороны России

Бойцы специальных подразделений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Ставропольском крае и Северной Осетии, получили новейшие бронеавтомобили «КамАЗ-5350-379» и высокопроходимые квадроциклы.

«Спецназ ЮВО на Ставрополье получил партию из десяти новейших капсульных автомобилей "КамАЗ-5350-379". Около десяти единиц современной мототранспортной техники (квадроциклы) высокой проходимости, которые поступили на вооружение центра подготовки разведчиков на полигоне "Дарьял" ЮВО в Северной Осетии», - сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

Броневики на базе «КамАЗ» оснащены комплектами дополнительной защиты и многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава.

Конструкция бронированного автомобиля позволяет сохранить жизнь и защитить экипаж и личный состав от любого стрелкового оружия, минных осколков и попыток подорвать автомобиль.

Квадроциклы повышенной проходимости позволяют решать боевые задачи в ходе ведения разведки, рейдов и при осуществлении поисково-спасательных операций. 

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