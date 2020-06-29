Для любых задач: спецназ ЮВО получил бронеавтомобили и вездеходы

Бойцы специальных подразделений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Ставропольском крае и Северной Осетии, получили новейшие бронеавтомобили «КамАЗ-5350-379» и высокопроходимые квадроциклы.

«Спецназ ЮВО на Ставрополье получил партию из десяти новейших капсульных автомобилей "КамАЗ-5350-379". Около десяти единиц современной мототранспортной техники (квадроциклы) высокой проходимости, которые поступили на вооружение центра подготовки разведчиков на полигоне "Дарьял" ЮВО в Северной Осетии», - сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

Броневики на базе «КамАЗ» оснащены комплектами дополнительной защиты и многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава.

Конструкция бронированного автомобиля позволяет сохранить жизнь и защитить экипаж и личный состав от любого стрелкового оружия, минных осколков и попыток подорвать автомобиль.

Квадроциклы повышенной проходимости позволяют решать боевые задачи в ходе ведения разведки, рейдов и при осуществлении поисково-спасательных операций.