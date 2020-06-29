«Юнармия помнит»: юнармейцы провели флешмоб у стен Главного храма ВС РФ

Юнармейцы посетили Главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот». На площади перед храмом участники движения устроили флешмоб «Юнармия помнит».

В рамках мероприятия, о котором «Юнармия» сняла сюжет, 100 юнармейцев выстроились на соборной площади Главного храма ВС РФ. При этом у каждого в руках была составная часть задуманного молодыми людьми изображения. Подняв таблички вверх, ребята собрали предложение «Юнармия помнит».

Участники этой акции стали первыми юнармейцами, побывавшими на территории храма и музейного комплекса. Впредь экскурсии для юнармейских отрядов здесь будут проходить регулярно.

Напомним, Главный храм Вооруженных сил открылся для посетителей 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Изначально церемонию планировали провести 9 мая, однако из-за эпидемиологической обстановки в стране ее пришлось перенести. На прилегающей к храму территории открыт уникальный музейный комплекс «Дорога памяти», мультимедийная галерея которого хранит информацию о десятках миллионов героев войны. В состав комплекса также входят музейные залы, посвященные событиям ВОВ.