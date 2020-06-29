«Летающий танк»: «Юнармия» сняла документальный фильм о легендарном штурмовике Ил-2

Воронежские юнармейцы создали документальный фильм, рассказывающий историю создания легендарного штурмовика Ил-2. Из картины, опубликованной на Youtube-канале «Юнармии» зритель может узнать, например, о том, какой вклад в Великую Победу внесли машиностроители предприятия ВАСО (Воронежского акционерного авиастроительного общества).

Документальный фильм получил название «Летающий танк». Он был снят в рамках реализации проекта «В памяти Великая Победа», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект направлен на сохранение исторической памяти о событиях ВОВ, отражающих подвиг советского народа, способствует развитию активной гражданской позиции и формированию нравственных ценностей на примерах подвига тружеников тыла.

Ил-2 изначально был сконструирован двухместным, однако на испытаниях этот вариант машины показал характеристики, которые не удовлетворили военных. В результате было принято решение о создании одноместного штурмовика, а на месте стрелка был установлен дополнительный топливный бак.

Однако боевые столкновения показали уязвимость машины перед истребителями противника при их заходе с задней полусферы. Уже серийная машина в кратчайшие сроки была вновь переделана в двухместный вариант.

Самолет принимал участие в боях на всех театрах военных действий Великой Отечественной войны. Штурмовик получился очень живучим. Были нередки случаи, когда машина возвращалась на базу с более чем 200 пробоинами.

Ил-2 могли использоваться для нанесения ударов как по наземным целям (живой силе, бронетехнике, укрепленным пунктам), так и для борьбы с бомбардировщиками и разведкой.

Вооружение составляли авиационные пушки, пулеметы, бомбы различного калибра и реактивные снаряды.