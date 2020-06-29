Замминистра обороны РФ Цаликов проверил развитие военной инфраструктуры в Тыве

Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов проверил развитие военной и социальной инфраструктуры в Республике Тыва.

Замминистра совместно с командующим войсками военного округа генерал-полковником Александром Лапиным и главой республики Шолбаном Кара-оолом посетили расположение 55-й мотострелковой бригады (горной), где обустраивается новый современный военный городок. Там сейчас завершается строительство жилья для военнослужащих. Все жилые помещения будут полностью меблированы, оборудованы необходимой бытовой техникой.

На территории бригады ранее были построены пять двухэтажных жилых домов коттеджного типа. Также военные строители сдали новый детский сад на 200 мест, принят в эксплуатацию новый конно-спортивный комплекс.

На территории воинской части также построены и функционируют новые казармы, учебный корпус, столовая, парк боевых машин. Для проведения учений и подготовки военнослужащих соединения оборудован полигон Кара-Хаак с современной горной полосой и скалодромом.

Бригада сформирована в 2014 году и является единственным горным соединением, дислоцированным за Уралом.

На вооружении бригады стоят бронеавтомобили специального назначения «Тигр-М СпН», самоходные орудия «Нона-СВК», автомобили высокой проходимости «Урал», а также другие образцы вооружения, военной и специальной техники.