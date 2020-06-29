Истребители Су-27 поднимались для перехвата самолетов США над Черным морем

Истребители Су-27 вылетали на перехват патрульного самолета P-8A Poseidon ВМС США и стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Двадцать девятого июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A "Посейдон" ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», - говорится в сообщении.

На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля.

«Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа. Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было», - добавили в центре.

Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.