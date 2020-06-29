Запасников в 2020 году призовут на военные сборы

Россиян, пребывающих в запасе, в этом году призовут для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Росгвардии, органах Госохраны и ФСБ.

Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю призывать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», - сказано в сообщении.

Правительству и региональным властям поручено провести мероприятия, связанные с призывом граждан для прохождения сборов и проведением этих сборов. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.