Запасников в 2020 году призовут на военные сборы
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 29 июня.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Россиян, пребывающих в запасе, в этом году призовут для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Росгвардии, органах Госохраны и ФСБ.
Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Постановляю призывать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», - сказано в сообщении.
Правительству и региональным властям поручено провести мероприятия, связанные с призывом граждан для прохождения сборов и проведением этих сборов. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.