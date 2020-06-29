Вальс боевых машин: бойцы Кантемировской дивизии отметили 78 лет со дня создания соединения

В подмосковном Наро-Фоминске бойцы гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени Андропова гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) отметили 78-ю годовщину со дня основания соединения. В рамках праздника в соединении провели день открытых дверей.

«Товарищи генералы, офицеры, прапорщики, солдаты, сержанты и гости, 78 лет назад в жестоких сражениях на Воронежской земле родилось наше прославленное соединение. В период Великой Отечественной войны соединение покрыло себя неувядаемой славой, а в мирное время является символом беззаветного служения Отчизне и исполнения воинского долга. Сердечно поздравляю вас с 78 годовщиной со дня формирования Кантемировской дивизии. Желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия, успехов в ратном труде на благо процветания нашей великой Родины - России», - обратился к личному составу и гостям мероприятия командир дивизии Владимир Завадский.

Для гостей праздника бойцы продемонстрировали фигурное вождение 46-тонных танков Т-80У под музыку - «Танковый вальс». Также водители разведывательных подразделений выполнили элементы фигурного вождения на бронированных автомобилях «Рысь».

На территории дивизии было развернуто более десяти демонстрационных точек, где гости могли познакомиться с различными аспектами службы в каждом подразделении дивизии, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В завершение праздника военнослужащие устроили реконструкцию боя за населенный пункт Кантемировка с использованием исторических танков Т-34-85 принимавших участие в Параде Победы на Красной площади 24 июня.