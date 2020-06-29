Шквал огня: кадры учений артиллеристов ЗВО под Воронежем
Боевые расчеты провели стрельбы из 152-мм гаубиц на дальностях до пяти километров.
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Артиллерийские расчеты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили огневые точки минометов «противника» на учениях в Воронежской области.
В ходе проведения маневров, расчеты совершили многокилометровый марш, развернули закрытые огневые позиции, отработали корректировку огня с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
Боевые расчеты артиллерийских орудий «Мста-Б» выполнили практические стрельбы из 152-мм гаубиц на дальностях до пяти километров.
Всего к учениям были привлечены свыше 500 военнослужащих, а также около 80 единиц вооружения и боевой техники, в том числе и артиллерийские тягачи «Медведь».