Первый этап: 35 больных COVID-19 вылечили в госпитале Минобороны в Чите

Пятьдесят восемь пациентов получили квалифицированную медицинскую помощь с начала работы в Чите полевого госпиталя Минобороны. Еще 35 человек полностью излечились от коронавируса. Палаточный лагерь рассчитан на 100 коек.

«С начала работы госпиталя поступило 58 человек. Выписано 35 пациентов с выздоровлением, с отрицательными анализами. Состоит на стационарном лечении 23 пациента», - рассказала заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части подполковник Туяна Смагулова.

Профессиональная работа военных медиков позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Медицинский персонал полевого военного госпиталя продолжает прием и оказание помощи пациентам.

В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория, сообщает Минобороны.

Полевой многопрофильный мобильный госпиталь одного из соединений Восточного военного округа в соответствии с поручением президента Владимира Путина и распоряжением министра обороны Сергея Шойгу был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край. Медицинский персонал госпиталя с седьмого июня 2020 года осуществляет прием и оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.