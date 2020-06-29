Быстро и четко: корректировщики огня артиллерии проверили навыки в ходе стрельб под Петербургом

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели тренировку с применением огня из 120-мм минометов 2Б-11.

На позицию вышла пара корректировщиков артиллерийского огня, один прикрывал другого. Артиллеристам необходимо было подавить минометную батарею противника. Первые выстрелы - пристрелочные. Задача корректировщиков - наблюдение за противником, именно они определяют отклонение от цели и передают данные командиру батареи.

На огневой позиции батарея минометов 2Б111, калибром 120 мм. После получения от корректировщиков информации об отклонении разрывов от цели был произведен выстрел.

Эти боевые стрельбы - своеобразный экзамен для нештатных корректировщиков артиллерийского огня. В каждом мотострелковом взводе соединений Западного округа теперь есть пара таких корректировщиков - за месяц сборов они прошли спецподготовку.