Глава Республики Тыва высоко оценил помощь ВС РФ в борьбе против коронавируса

Сегодня первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов и глава республики Тыва Шолбан Кара-оол проверили готовность развернутого полевого многофункционального госпиталя в Кызыле.

Шолбан Кара-оол поблагодарил Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и Вооруженные силы РФ за оказанную помощь в борьбе с пандемией.

«Это действительно заслуживает всяческой похвалы и уважения, что буквально за сутки военнослужащие развернули такой большой лечебный госпиталь. Я имел возможность пообщаться с военными врачами, это люди высокого класса, и среди населения республики к ним есть большое доверие», - отметил Шолбан Кара-оол.

В свою очередь, первый замминистра Руслан Цаликов отметил, что все мероприятия в Вооруженных силах РФ проводятся оперативно и оказание помощи республике не стало исключением.

«С момента принятия решения до разворачивания госпиталя прошли сутки, и здесь на высоком уровне была проведена работа Воздушно-космических сил, Национального центра управления обороной РФ и, конечно, командования Центрального военного округа», - сказал первый замминистра.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин отметил, что «в течение суток полевой мобильный госпиталь был переброшен в республику семью самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из Челябинской области».