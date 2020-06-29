Минобороны России развернуло в Тыве многопрофильный мобильный госпиталь

Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов совместно с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оол проверил готовность госпиталя к работе, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе посещения госпиталя командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин доложил первому замминистра обороны о готовности развернутого фонда к приему пациентов.

В составе группы специалистов из Москвы в Кызыл прибыли заместитель начальника Главного военно-медицинского управления МО РФ генерал-майор Олег Калачев, главный государственный санитарный врач МО РФ полковник Игорь Азаров, врачи из Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, а также медики Первого Московского государственного медуниверситета им. И.М. Аксенова и Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н.И. Пирогова.

В кратчайшие сроки, в течение суток, госпиталь инфекционного профиля на 100 койко-мест был доставлен из Челябинской области самолетами военно-транспортной авиации ВКС России и развернут в Республике Тыва.

Воздушным транспортом на расстояние около трех тысяч километров было доставлено 108 военнослужащих, а также 65 тонн медицинского имущества и материальных средств.

В полевом госпитале в кратчайшие сроки были развернуты приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Медицинский персонал военного госпиталя уже приступил к приему и лечению пациентов.

В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственный вентиляции легких, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения самого широкого спектра патологий.

Всего от Центрального военного округа для выполнения задач по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Республике Тыва привлечено около 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 15 единиц специальной военной техники.