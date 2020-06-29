Под Петербургом начался Всеармейский этап конкурса «Военно-медицинская эстафета»

Сегодня в тире Военно-медицинской академии в Красном селе состоялось открытие четвертого этапа конкурса «Военно-медицинская эстафета», сообщает пресс-служба Минобороны России. В этот же день врачи будут соревноваться в симуляционном центре академии в Санкт-Петербурге.

Завтра, 30 июня, состоится этап конкурса «Индивидуальное мастерство». В ходе этапа участники будут состязаться в преодолении полосы препятствий, а также им предстоит продемонстрировать специальные навыки в оттаскивании и выносе раненых с поля боя и оказании им медицинской помощи.

Четвертого и пятого июля пройдет командное первенство на тактическом поле. Комплексное упражнение - самый трудный и самый интересный этап. В эстафете примут участие 11 команд из военных округов, команда Военно-медицинской академии и ДОСААФ.

Конкурс «Военно-медицинская эстафета» проводится среди военных врачей, среднего медицинского персонала и младших медицинских специалистов войскового (флотского) звена медицинской службы. Победители будут выступать в составе сборной Вооруженных сил РФ в международных конкурсах профессионального мастерства. По окончании соревнований будет сформирована российская команда.