«Адмирал Макаров» уничтожил самолеты «противника» в Средиземном море

Вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» провел в Средиземном море учения по противовоздушной обороне и отражению нападения условных подводных диверсантов.

Во время тренировки расчеты ПВО получили информацию о приближении авиации условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота. Экипаж фрегата взял на сопровождение самолеты «неприятеля» и уничтожил их электронными пусками ракет из комплекса «Штиль-1». Затем военные отработали действия при атаке подводных диверсантов.

«Военнослужащие развернули посты противодиверсионных сил и средств (ПДСС), выполнили профилактические гранатометания», - говорится в сообщении.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в состав Черноморского флота.

Его полное водоизмещение - 4 035 тонн, длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра. Дальность плавания на 14 узлах - 4 850 миль. Экипаж состоит из 180 человек.

На вооружении фрегата 24 зенитные ракеты ЗРК «Штиль-1» в вертикальной пусковой установке сотового типа 3С90М и восемь крылатых ракет многоцелевого комплекса «Калибр-НК».