Опережая график: военные строители возводят два медцентра в Пскове и Великих Луках

Работы по возведению двух многофункциональных медицинских центров на 200 и 100 койко-мест в Пскове и Великих Луках ведутся с опережением графика. Строительством объектов занимаются военнослужащие железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО).

Всего за время проведения подготовительных работ личный состав подразделений вывез с территории стройплощадок более 15 тысяч кубических метров земли и завез необходимое количество песка. В настоящее время продолжается разработка почвы для установки фундаментных плит.

Каждое подразделение обеспечено современной специальной военной техникой: экскаваторами, бульдозерами, автокранами, а также грузовыми автомобилями-самосвалами.

Все военные железнодорожники ЗВО и представители строительных организаций, задействованных в проведении работ, ежедневно проходят обязательное медицинское обследование, обеспечиваются медицинскими масками и перчатками. Подразделениями войск РХБЗ ежедневно проводится специальная обработка строительной техники с использованием дезинфицирующих растворов.

Личный состав батальона механизации соединения железнодорожных войск ЗВО совершил марш железнодорожным транспортом из Мурманской области, где выполнял задачу по восстановлению железнодорожного сообщения в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола.

В городе Великие Луки прибыли военнослужащие и техника железнодорожных войск ЗВО из города Брянска, совершив марш на штатной технике, преодолев свыше 500 километров.

В городах Псков и Великие Луки Минобороны России возведет два многофункциональных медицинских центра, оснащенных современным медицинским оборудованием и техникой.