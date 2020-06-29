Спасатели эвакуировали «затонувших» подводников со дна Балтийского моря: видео

Спасатели Балтийского флота провели тренировку по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Учения состоялись на побережье Калининградской области. В роли условной подлодки, терпящей бедствие, выступила ДЭПС Б-274 «Петропавловск-Камчатский» Проекта 636.3 «Варшавянка».

Для спасения экипажа подлодки был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-26. После проверки всех систем и спуска на воду, экипаж аппарата осуществил поиск подводной лодки, лежащей на глубине 50 метров.

Спасатели провели дистанционный визуальный осмотр комингс-площадки «аварийной подлодки», очистили ее от донного ила, а затем, состыковавшись с субмариной, эвакуировали членов экипажа с помощью глубоководного аппарата.

В учениях по оказанию помощи экипажу условно аварийной подводной лодки также были задействованы малый противолодочный корабль «Алексин» и корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».