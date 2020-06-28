Новобранцы спортивной роты ЦСКА приняли военную присягу в Севастополе

В Севастополе с участием командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова прошла торжественная церемония приведения 29 новобранцев спортивной роты ФАУ МО РФ ЦСКА к военной присяге. Мероприятие было организовано на территории музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея».

Торжественное открытие церемонии состоялось под руководством заместителя министра обороны РФ Николая Панкова. Также на церемонии присутствовали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Артем Громов, начальник Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова контр-адмирал Александр Гринкевич, начальник филиала НВМУ контр-адмирал запаса Александр Попов, а также прославленные спортсмены армейского клуба.

«Сегодня вы получили гордое право носить звание армейского спортсмена. Вы пополнили ряды ЦСКА. Нигде в мире нет такого спортивного клуба», - отметил Панков.

После приведения новобранцев к военной присяге участники мероприятия возложили цветы к братской могиле, вручили ведомственные награды бывшим и действующим спортсменам ЦСКА.

Среди призывников, пополнивших ряды спортивной роты ЦСКА в Севастополе: заслуженный мастер спорта, 2 мастера спорта международного класса, 19 мастеров спорта, 7 кандидатов в мастера спорта.

Всего в этом году в спортивные роты призваны 173 спортсмена. 28 июня в пунктах постоянной дислокации еще четырех спортрот ЦСКА в Москве, Балашихе, Санкт-Петербурге и Самаре также прошли торжественные церемонии приведения к военной присяге новобранцев.