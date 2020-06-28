Участники конкурса «Воин мира» проголосовали по поправкам в Конституцию

Военнослужащие, прибывшие в Екатеринбург для участия во всеармейском этапе конкурса «Воин мира», приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Они проголосовали на избирательном участке, который был организован на территории мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО. В голосовании приняли участие военнослужащие Центрального, Восточного, Западного, Южного военных округов, личный состав Северного и Черноморского флота, Воздушно-десантных войск и Росгвардии.

Во время проведения голосования соблюдались все противоэпидемиологические требования. Выборы проходили на открытом воздухе, военнослужащие придерживались социальной дистанции, находились в масках и перчатках, на избирательном участке имелись все необходимые антисептические средства.

Во всеармейском этапе конкурса «Воин мира» задействовано более 80 военнослужащих.