Евкуров проследил за ходом конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Нахабино

В Нахабино на полигоне 147 автомобильной базы состоялся Всеармейский конкурс «Мастера автобронетанковой техники». Военнослужащие военных округов ВС РФ, Северного флота соревновались на автомобилях КамАЗ с колесной формулой 4х4, 6х6, а также на автомобилях УАЗ 4х4.

Зрелищность соревнования и атмосферу бескомпромиссной борьбы смогли оценить и почувствовать многочисленные зрители. За ходом конкурса следил замминистра обороны, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Он отметил серьезный уровень подготовки экипажей, высокую мотивацию и заряженность военнослужащих на победу.

В рамках проведения всеармейского этапа определится сильнейший экипаж, который будет представлять Россию в международной части соревнований АрМИ-2020.

Также на открытой площадке полигона были представлены уникальные автомобили - экспонаты Историко-мемориального зала военной автомобильной техники автобазы, кортежи министра обороны РФ, и президента России, линейка парадных автомобилей, а также парадный автомобиль Aurus.