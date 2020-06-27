Военнослужащие РФ в Киргизии принимают участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Российские военнослужащие, дислоцированные в Киргизии, начали голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Специально для этой процедуры оборудован участок для голосования, который разместили на военной базе в городе Кант.

Выразить свое согласие или несогласие с предложенными поправками в основной закон страны могут как сами военнослужащие, так и гражданский персонал, то есть члены их семей.

На этом же участке будут голосовать военнослужащие испытательной базы российского военно-морского флота (ВМФ) в Иссык-Кульской области и узла связи в поселке Чалдовар Чуйской области.

Для прохода на территорию военного городка нужно пройти процедуру бесконтактной термометрии и осмотра дежурным медицинским специалистом.

Объединенная российская авиационная база «Кант», дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и обеспечивает безопасность воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.