Огонь «Мсты-Б»: артиллеристы общевойсковой армии ЗВО уничтожили «противника»под Воронежем

Артиллерийские расчеты общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили огневые точки минометов «противника» в Воронежской области.

Сначала расчеты совершили многокилометровый марш, развернули закрытые огневые позиции, отработали корректировку огня на «Холодный ствол» с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Расчеты артиллерийских орудий «Мста-Б» выполнили практические стрельбы из 152-мм гаубиц на дальностях до 5 тысяч метров.

Всего к учениям было привлечено свыше 500 военнослужащих, а также около 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе и артиллерийские тягачи «Медведь».