Огонь «Мсты-Б»: артиллеристы общевойсковой армии ЗВО уничтожили «противника»под Воронежем
Всего к учениям было привлечено свыше 500 военнослужащих, а также около 80 единиц вооружения и техники, в том числе и артиллерийские тягачи «Медведь».
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Минобороны России
Артиллерийские расчеты общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили огневые точки минометов «противника» в Воронежской области.
Сначала расчеты совершили многокилометровый марш, развернули закрытые огневые позиции, отработали корректировку огня на «Холодный ствол» с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
Расчеты артиллерийских орудий «Мста-Б» выполнили практические стрельбы из 152-мм гаубиц на дальностях до 5 тысяч метров.
Всего к учениям было привлечено свыше 500 военнослужащих, а также около 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе и артиллерийские тягачи «Медведь».