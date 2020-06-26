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Глубоководный аппарат АС-26 спасает «терпящую бедствие» подлодку: кадры тренировки на Балтийском море

Максим Румянцев
22:58 26.06.2020
Спасатели Балтийского флота провели тренировку по оказанию помощи аварийной подлодке, лежащей на грунте.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Подводная лодка уходит на глубину чтобы лечь на грунт и на время потеряться в акватории Балтийского моря. На этих учениях ей отведена роль терпящей бедствие, и теперь дело за аварийной партией. В районе работает спасательное судно, на борту которого есть все необходимое для таких случаев.

Глубоководный аппарат АС-26 типа «Приз» - это по сути тоже самая настоящая подводная лодка, только миниатюрная. Пять телекамер высокого разрешения и три иллюминатора дают круговой обзор под водой на глубине до тысячи метров.

Управляет аппаратом сам командир, буквально кончиками пальцев, едва поворачивая джойстик, по сантиметрам перемещаясь под водой.

Никита Омельченко - помощник командира и одновременно командир второго отсека. Лейтенант служит второй год, свои действия знает досконально, сказываются постоянные тренировки.

«Я открываю этот клапан, по этому манометру я слежу, грубо говоря, глубина 60 метров например. Если стрелка упала на ноль и больше не поднимается, то считается, что мы присосались к лодке, все, стыковка произошла», - рассказывает Омельченко.

В отсеке очень тесно: здесь все основные механизмы и приборы. И самая главная часть - стыковочный люк. Через шлюзовую камеру подводники из аварийной подводной лодки попадают во второй отсек глубоководного аппарата. Места здесь совсем немного, но рассчитано оно на двадцать человек.

Комфортными такие условия вряд ли назовешь, но это и не главное, когда речь идет о спасении жизни.

«Вот через эти клапана подключаются специальные средства дыхания, и подводники сидят, дышат, все, им ничего не угрожает», - отмечает Омельченко.

За время этой недолгой экскурсии по отсеку из стыковочного узла откачивается вода. Теперь подводная лодка и спасательный аппарат стали единым целым — можно открывать люк и выводить людей.

Все выглядит достаточно буднично и просто, если забыть о том, что сверху несколько десятков метров морской воды и любая ошибка может стать фатальной. Но подводников быстро переводят в аппарат и задраивают люк — все, можно всплывать.

На поверхность успешно всплывает и условно-аварийная лодка, и глубоководный аппарат. А еще через несколько минут на борту спасательного судна герою нашего репортажа вручают погоны старшего лейтенанта.

Тренировка прошла успешно. Впереди — новые задачи.

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