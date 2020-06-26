Более трех тонн продовольствия: военные РФ продолжают оказывать помощь населению Сирии

Российские военные продолжают работу по невоенному разрешению конфликта и оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. За прошедшие сутки войска Минобороны РФ провели две новые, ставшие уже традиционными гуманитарные акции, в ходе которые население Сирии получает бесплатные продовольственные наборы.

На этот раз армейские служащие посетили населенные пункты Мединет-Рхая провинции Хасеке и Кафер-Бесин провинции Алеппо, где раздали мирному населению 690 продовольственных наборов общим весом 3,35 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования военные российского ЦПВС провели 2426 гуманитарных акций. А общий вес гуманитарного груза составил 4 031,45 тонны.

Войска Минобороны РФ продолжают патрулирование заданные территорий вокруг населенных пунктов Сирии. Как сообщил, руководитель российского ЦПВС в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вместе с тем, зафиксированы обстрелы на других территориях. Обстрел населенного пункта Меладжа, обстрел населенного пункта Маарет-Мухос в провинции Идлиб, обстрел населенного пункта Басратун в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра».*

«Джабхат Ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ