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Осложнений не наблюдается: как вакцинация от коронавируса повлияла на самочувствие добровольцев

Андрей Аркадьев
Виталий Акиньшин
18:12 26.06.2020
Испытание проводит Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вакцину от коронавируса ввели двум группам добровольцев, одной неделю назад, а второй - несколько дней назад. Они сейчас находятся под наблюдением медицинских специалистов. У всех участников эксперимента хорошее самочувствие. Для поддержания физической формы они занимаются спортом прямо в больничных палатах. И это, похоже, красноречивее всего говорит о состоянии их здоровья.

«После введения вакцины чувствую себя хорошо. Эмоциональное состояние на подъеме, немножечко испытывал, наверное, чувство радости, что мы наконец приступили ко второму этапу и долгие дни изоляции пройдены. В первую очередь это все-таки с какой-то стороны, наверное, минимальный, но подвиг всех добровольцев, которые участвуют в этом эксперименте», - отметил участник эксперимента Артур.

Многие из добровольцев признаются, что после того, как им была введена экспериментальная вакцина, внимательно прислушивались к организму. Но даже минимальных изменений состояния не почувствовали.

«В палате, с кем мы лежим, общаемся, делимся мнением, а родственникам стараемся меньше говорить, чтобы они не переживали. После введения вакцины дня полтора-два шутили друг над другом, может, местами где-то волновались. Состояние было общее, потому что никто за собой никаких изменений не наблюдал», - рассказал другой участник эксперимента Юрий.

Наталья - одна из шести девушек, участвующих в эксперименте. Она будущий военврач и поэтому первой из добровольцев вошла в процедурный кабинет и сделала инъекцию экспериментальной вакцины, показав пример, в том числе и мужчинам.

«Волнения нисколько не было, в принципе была морально готова, настроена на это. Поэтому заходила без страха, спокойно зашла, сделала прививку и в принципе вернулась в палату без всяких страхов. Больно не было, страшно не было, все как обычно. Мы шли к этому, понимая, что мы действительно окажем большую помощь медицине, потому что испытаем на себе, докажем, что все безопасно, и дальше и это поможет спасти много жизней», - добавила она.

Медики продолжают тщательное наблюдение за каждым участником эксперимента и подробно фиксируют все данные о состоянии организма.

Второй этап клинических исследований вакцины предполагает последовательное введение двух компонентов препарата. В интервале между ними - обязательная изоляция, под присмотром медперсонала.

Вторая группа добровольцев, которым на этой неделе ввели экспериментальную вакцину, сейчас находится в своих палатах. Добровольцы будут находиться там еще три недели, после чего им введут второй компонент вакцины, и с этого момента медикам останется лишь наблюдать за состоянием  их здоровья. Сам эксперимент обещают закончить уже к концу июля.

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