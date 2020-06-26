Избирательная комиссия посетила острова Финского залива на вертолете Ми-8

За один день на вертолете Ми-8 армейской авиации ЗВО участковая избирательная комиссия посетила пять внешних островов Финского залива: Гогланд, Мощный, Большой Тютерс, Сескар и Козлиный.

На острове Гогланд в 30-градусную жару члены избирательной комиссии прилетели в масках, перчатках, защитных одноразовых костюмах и с защитными экранами на лице и все это время не снимали их. На входе каждому голосующему предлагали антисептик и персонально каждому давали авторучку, чтобы избежать лишних контактов. Бюллетени опускали в прозрачную урну.

«Это голосование, на самом деле, удивительно. Потому что в таком прекрасном месте, Армия дает возможность проголосовать. Каждый голос очень важен. Может что-то изменить», - уверен старший матрос, радиотелеграфист Дмитрий Степаничев.

Самый первый на острове проголосовал старший мичман Денис Шабанов, старшина радиотехнической роты.

«Необычно. Столько людей гражданских. Не был готов, что пойду первым. Интересно было», - поделился впечатлениями Денис.

Николай Тихонович Макаренков - смотритель маяка на Гогланде. Ему 79 лет, 50 из которых он живет и работает на острове. Называет себя аборигеном, ездит по на старенькой «Ниве». На Большую Землю не хочет, потому что привык к островной жизни. Никогда не пропускает голосование - сейчас по Конституции, а этой осенью еще будет голосовать на выборах губернатора Ленинградской области.