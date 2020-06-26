Разрывы в темноте: кадры ночных стрельб гранатометчиков под Самарой

В Самарской области гранатометчики Центрального военного округа уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника в ходе ночного боя.

На Рощинском полигоне военнослужащие с помощью ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и гранат с повышенной бронепробиваемостью ПГ-7ВР атаковали бронеобъекты «противника» на расстояниях до 300 метров.

Гранатометчики, для эффективного выведения бронетехники из строя, вели стрельбу как одиночными расчетами по легкой технике, так и групповыми залпами по тяжелой. При этом, от расчетов требовалось после залпа быстро сменить позицию и подготовиться к новой стрельбе.

Практические действия проходили в рамках проведения сборов гранатометчиков второй общевойсковой армии ЦВО, которые завершатся в конце месяца сдачей комплексных нормативов.