Фрегат «Адмирал Григорович» возвращается в Севастополь

Фрегат «Адмирал Григорович» после дальнего похода возвращается в Севастополь. Об этом 26 июня сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Корабль возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Средиземном море его сменил по плану ротации сил фрегат «Адмирал Макаров».

Головной корабль проекта 11 356 «Адмирал Григорович» развивает скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, может находиться в автономном плавании до 30 суток. Главное оружие фрегата - ракетный комплекс «Калибр-НК», который способен поражать морские цели на расстоянии до 400 километров, а наземные - до 2 000 километров.

Защищает корабль от атаки с воздуха зенитно-ракетный комплекс «Штиль», а артиллерию представляет артустановка А-190 калибра 100 миллиметров, которая может обстреливать противника на расстоянии до 21 километра.