Почти 140 тысяч военных участвовали в парадах и торжествах в честь 75-летия Победы

Почти 140 тысяч человек приняли участия в Парадах Победы и других торжественных мероприятиях, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«24 июня в городах-героях и еще 19 российских городах прошли военные парады и торжественные мероприятия с участием военнослужащих в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В них приняло участие 58,5 тысяч человек», - сказал министр.

Он отметил, что в военных парадах участвовало 1 994 единицы техники, а также 444 самолета и вертолета. Кроме того, зрители увидели парадные расчеты 13 зарубежных стран, а в качестве почетных гостей в Москву прибыли главы десяти государств и 16 оборонных ведомств.

Торжественные мероприятия прошли еще в 420 населенных пунктах, в том числе в сирийском Хмеймиме. В них было задействовано около 80 тысяч человек, 1 711 единиц техники, 52 воздушных судна.

В этом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проходят 9 Мая, включая прохождение военной техники на Параде Победы, были отменены по всей России. Состоялись только пролет авиации и салюты.

В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад на Красной площади в Москве, а также в других городах пройдет 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.

Глава государства остался доволен проведением торжественного мероприятия. После завершения парада Путин с иностранными гостями направился в Александровский сад, где проходила церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.