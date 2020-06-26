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Минобороны РФ удалось сэкономить около 4 млрд бюджетных средств с помощью инновационных решений в сфере ЖКУ

Алексей Баранов
12:01 26.06.2020
По словам заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, внедрение и использование инновационных решений в Вооруженных Силах, становятся все более актуальными.
Минобороны РФ удалось сэкономить около 4 млрд бюджетных средств с помощью инновационных решений в сфере ЖКУ
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Инновационные решения в сфере эксплуатационного содержания воинских частей и организаций Минобороны России позволило сэкономить около 4 млрд рублей бюджетных средств.

Более 40 тысяч осветительных приборов наружного и внутреннего освещения были заменены на энергосберегающие светодиодные в рамках внедрения современных технологий для снижения затрат бюджетных средств. Только в воинских частях, расположенных в Московской области, заменено на энергосберегающие 14 тыс. светильников, сообщили в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

В целом инновационные решения и технологии, внедряемые в процессе эксплуатационного содержания объектов и инженерно-технических систем имущественного комплекса Минобороны России для оптимизации и снижения себестоимости затрат на оказание коммунальных услуг позволило снизить затраты на коммунальное обеспечение воинских частей и организаций Минобороны России за три года более чем на 4 млрд руб. За прошедший период 2020 года ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России удалось сэкономить более 780 млн руб. бюджетный средств.

Жилищно-коммунальным управлением военного ведомства эксплуатируются более 85 тысяч объектов имущественного комплекса Минобороны России, включая свыше 63 тысяч объектов казарменно-жилищного фонда (казарм, штабов, столовых, спорткомплексов, госпиталей, учебных заведений, хранилищ и складов), около 7,5 тысяч объектов электросетевого хозяйства (линий наружного освещения, дизельных электростанций) и около 13 тысяч коммунальных объектов (котельных центральных тепловых пунктов сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, артезианских скважин).

Специалисты коммунального Учреждения военного ведомства проводят установку и замену внутреннего энергосберегающего оборудования (энергоэффективные стеклопакеты), экономичных светодиодных систем освещения и мачт освещения, автоматики управления освещения систем наружного освещения при наступлении сумерек или установка алгоритмов освещения по графику, автоматизированных систем доступа в помещения на основе биометрических данных, систем передачи данных с системой интеллектуального учета потребляемых ресурсов.

«Учреждением проводится систематизирование приоритетных направлений инновационного развития, и используются для практического внедрения в системе эксплуатационного содержания объектов имущественного комплекса Минобороны России наиболее перспективные из них», - отметил начальник ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России Александр Жданов.

Основной задачей образованного в апреле 2017 года федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России) является эксплуатационное содержание объектов казарменно-жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации, коммунальных сооружений и инженерно-технических систем воинских частей и организаций Минобороны России.

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