Шойгу поручил Генштабу ВС РФ представить предложения по поощрению участников парада

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу Вооруженных сил РФ выдвинуть предложения по награждению военнослужащих, участвовавших в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который в этом году состоялся 24 июня.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто обеспечил проведение парадов и торжественных мероприятий на самом высоком уровне. Прошу представить предложения по поощрению личного состава», - сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он отметил, что почти 140 тысяч человек приняли участие в Парадах Победы и других торжественных мероприятиях. Они состоялись в 19 российских городах, в 420 населенных пунктах, в том числе в сирийском Хмеймиме. Также в военных парадах участвовало 1 994 единицы техники и 444 самолета и вертолета. Кроме того, зрители увидели парадные расчеты 13 зарубежных стран, а в качестве почетных гостей в Москву прибыли главы десяти государств и 16 оборонных ведомств.