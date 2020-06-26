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Шойгу сообщил о наращивании в РФ интенсивности тренировок войск и строительстве новых полигонов

Андрей Аркадьев
12:23 26.06.2020
С декабря 2019 года проведено порядка одной тысячи ста тактических учений, включая межвидовые и двусторонние.
Шойгу сообщил о наращивании в РФ интенсивности тренировок войск и строительстве новых полигонов
© Фото: Минобороны России

Российское военное ведомство наращивает интенсивность мероприятий боевой учебы, планы боевой подготовки выполнены. Об этом сообщил 26 июня министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«С декабря 2019 года проведено порядка одной тысячи ста тактических учений, включая межвидовые и двусторонние. Интенсивность мероприятий боевой учебы с 2012 года выросла более чем в семь раз»,- сказал он на заседании коллегии Минобороны России.

По словам Шойгу, индивидуальные показатели боевой подготовки военнослужащих, достигнуты. В ВМФ РФ наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок составила более семи тысяч суток, добавил глава ведомства.

Он сообщил, что в РФ в соответствии с планом на 2019-2025 годы формируется пять новых полигонов: два - в Западном военном округе и три - в Воздушно-десантных войсках. Обустраивается 75 учебных объектов на 56-ти полигонах, модернизируется свыше шести с половиной тысяч мишенных установок на управление по радиоканалу, добавил Шойгу.

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