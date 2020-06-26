Шойгу: Россия проведет наиболее крупные учения 2020 года с июля по сентябрь

Наиболее масштабные запланированные военные учения пройдут с июля по сентябрь, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мероприятия боевой учебы 2020 года с привлечением большого количества войск пройдут в июле - сентябре», - отметил он.

Глава ведомства добавил, что во время летнего периода обучения предстоит провести комплекс специальных учений, а затем перейти к «практическим действиям войск в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020"». По его словам, в этот период усилия будут сосредоточены на подготовке летного состава Воздушно-космических сил, морской авиации и на прыжках с парашютом в Воздушно-десантных войсках.

Летний период обучения в воинских частях Минобороны РФ начался с 1 июня. Планируется провести более трех с половиной тысяч тактических учений с применением разведывательно-ударных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, автоматизированных систем управления войсками и оружием. Одной из главных задач является подготовка и проведение стратегического командно-штабного учения СКШУ «Кавказ-2020», а также подготовка команд к АрМИ-2020, в которых примут участие более 30 стран, пять тысяч военнослужащих в составе 250 команд.

В учении «Кавказ-2020» примут участие подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ. Форум «Армия-2020» состоится в подмосковной Кубинке в парке «Патриот» с 23 по 28 августа, стратегические учения «Кавказ-2020» запланированы на сентябрь, АрМИ-2020 - на август - сентябрь.