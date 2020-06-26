«Будто витаминки вкололи»: доброволец поделился ощущениями от вакцинации от COVID-19

Военнослужащий - доброволец Юрий, на котором испытали российскую вакцину от нового коронавируса, рассказал о своих ощущениях после ввода препарата.

«Без изменений. Температура не поднималась, так же было в среднем 36,7. Ничего вообще, такое ощущение, как будто просто витаминки вкололи. Никаких изменений, даже цвет кожи не меняется, все так же», - поделился он.

Юрий рассказал, что родственникам старался поменьше говорить о вакцинации, чтобы они не переживали.

«После введения вакцин мы полтора-два дня подшучивали друг над другом, может, местами волновались. Состояние было общим, потому что никаких изменений никто за собой не наблюдал. После вакцинации наша основная задача - контролировать свое здоровье, делать отметки», - добавил Юрий.

Военнослужащий рассказал, что не считает свой поступок геройским, ему достаточно того, чтобы жена и родные гордились им.

Юрий вырос в закрытом военном городке в Саратовской области, где служил его отец. Сразу после окончания школы, не дожидаясь повестки, пришел в военкомат, чтобы пройти службу в армии и продолжить военную династию.

Службу по призыву проходил в Ракетных войсках стратегического назначения. Стремясь продолжить дело отца, впоследствии связал свою жизнь с войсками радиационной, химической и биологической защиты, где в настоящее время проходит службу по контракту. Дважды участвовал в парадах в День Победы в Москве и в Екатеринбурге.