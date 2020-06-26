«Обычный укол»: доброволец рассказал, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса

Военнослужащий Сергей, вызвавшийся быть добровольцем для испытания вакцины от коронавируса, поделился со «Звездой» своими ощущениями после вакцинации.

«Сделали обычный укол в плечо. Мне в первый раз в плечо укол делали, я думал, больно будет, ничего не почувствовал, никаких ощущений не было. Померили температуру - 36,6. Ничего не болело, никаких ощущений. Думали, будет недомогание, но ни у кого даже голова не болела. Думали, аппетита не будет - едим еще больше. Мне каждые пять минут названивают, переживают, спрашивают: как ты? Я отвечаю: все как обычно. Ничего страшного тут нет», - поделился он.

Сергей призвал не бояться вакцинации. По его словам, все добровольцы чувствуют себя хорошо. Военнослужащий признался, что ощущает гордость за то, что он одним из первых испытал на себе вакцину, хотя многие призывали его отказаться от этого.

«Если в первое время ничего не случилось, значит, сейчас точно ничего не будет», - добавил он.

Сергей служил по призыву в Воздушно-десантных войсках, в десантно-штурмовой бригаде. Профессионально занимался спортом. Любит лыжные гонки, участвовал в соревнованиях, выступал на областном чемпионате за сборную района по волейболу. Поработав водителем в Вольском филиале Военной академии МТО, снова решил вернуться в армию. В настоящее время служит по контракту в войсках РХБ защиты.

Испытания российской вакцины от COVID-19 проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Первая группа добровольцев была провакцинирована 18 июня: девяти из них ввели один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще 20 добровольцам. Они получат препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины.

Все участники эксперимента находятся под постоянным наблюдением медиков, их состояние хорошее.