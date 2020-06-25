Боевики в Сирии обстреляли населенный пункт в Идлибе

Российские военные в Сирии зафиксировали за сутки один обстрел боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Джабхад ан-Нусра», который они осуществили в населенном пункте Эд-Дана провинции Идлиб.

При этом, как сообщил руководитель российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий, обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

Также российские военные продолжают проводить гуманитарные акции в САР по раздаче населению населению продовольствия. За минувшие сутки проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Хармала провинции Алеппо и Скальбия провинции Хама. Населению переданы 690 продовольственных наборов общим весом 3,35 тонны.

«Джебхад ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ